Tragedie în noaptea de Revelion: O femeie a murit, iar alte două persoane au ajuns la spital în urma unui accident

15:50

Compania Pantone LLC de design vestimentar a desemnat nuanţa Very Peri drept culoarea anului 2022. Very Peri simbolizează energia, creativitatea, imaginaţia, bucuria şi inventivitatea. Pantone susţine că a ales Very Peri în contextul global actual, fiind un simbol al zeitgeist-ului şi tranziţiei spre societatea post-pandemică şi resetare. Very Peri, rezultată din albastru şi nuanţa roşu-violet, … Articolul A fost aleasă culoarea anului 2022. Simbolizează tranziția spre lumea post-pandemică apare prima dată în ZUGO.