Erdogan le-a cerut cetățenilor din Turcia să îşi păstreze economiile în lira turcească

Mesajul de Revelion al Președintelui Parlamentului Igor Grosu Igor Grosu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, a venit cu un mesaj de felicitare către cetățenii Republicii Moldova cu ocazia Revelionului. Ne aflăm la finalul unui an cu multe lecții. Un an marcat de greutăți, un an care ne-a pus la îndoială optimismul, speranța zilei de mâine, însă noi am reușit să dăm dovadă de solidaritate. Am demonstrat că suntem mai puternici, că prețuim libertatea și că știm să luptăm pentru ea. În...