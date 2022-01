EL la Fălești „Speranța moare ultima, totul depinde acum de guvernare”

09:30

Carnival Of Peculiarities, Shpongle, Carnival Of Peculiarities EP Leave Your Window Open, Fat Freddy's Drop, Wairunga Aunt Lola and the Quail, Ben LaMar Gay, Open Arms to Open Us The Lift, Vanishing Twin, Ooki Gekkou, Sekwar, Liars, The Apple Drop Yéetel u pixan Masada, Muva, YUM CHÁAK Embed Răspândește Recomandările Europei Libere pentru aparițiile muzicale din 2021 (I) Embed Răspândește La microfon Lucian Ștefănescu, bine v-am găsit la prima parte a recomandărilor muzicale de sfârșit de an ale...