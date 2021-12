Rușii, atrași de Moldova. Țara noastră se regăsește în lista celor mai vizitate destinații turistice

14:10

Ajunul Anului Nou este marcat în fiecare an de obiceiuri și tradiții atât în țara noastră, cât și în toată lumea. Trecerea într-un nou an este însoţită de ceremoniale cu datini din moși-strămoși, cu precădere în zonele rurale, precum Plugușorul ori umblatul cu Capra sau cu Ursul. Sunt și câteva superstiții în noaptea dintre ani, […] Articolul Tradiții și obiceiuri de Anul Nou în întreaga lume. Ce superstiții există în prima zi din Noul An apare prima dată în Realitatea.md.