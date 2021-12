Premieră în medicină. O femeie a născut gemeni care s-au dezvoltat separat în cele două utere ale sale

10:20

Cea mai cruntă durere pe care o poate simți un părinte este pierderea copilului său. Chiar și în vis, sufletul ți se face bucăți, respirația se îngreunează și aproape că ... Post-ul Povestea cutremurătoare a unei mame: „Am avut un vis că eram la înmormântarea fiicei mele. Am dus-o la spital și am aflat că are cancer” apare prima dată în Unica.md.