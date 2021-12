VIDEO: Gavriliță: Pe alocuri ne-am grăbit, am și întârziat un pic, dar consultăm nu doar Comisia de la Veneția

21:50

În primele 11 luni ale anului 2021, cetățenia rusă au primit circa 667.939 de cetățeni. Această cifră este mai mare cu aproape 105 mii mai mult decât în ​​aceeași perioadă The post Moldovenii sunt în topul solicitanților cetățeniei ruse appeared first on Omniapres. The post Moldovenii sunt în topul solicitanților cetățeniei ruse appeared first on Omniapres.