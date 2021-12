Polițiștii de la Sectorul de Frontieră Basarabeasca au reținut un moldovean, care încerca să treacă ilegal granița

15:10

“Iată că pleacă și anul 2021 în analele istoriei. A fost un an cu provocări, reușite și nereușite, un an cu schimbări, un an marcat de pandemie, dar și un an agricol nuanțat, marcat cu rezultate onorabile la mai multe dimensiuni” susține Consiliul raional Florești. În acest context, angajații Direcției Agricultură și Alimentație în parteneriat […] Post-ul Florești: Start companiei „Un cadou, lumină în sufletul celui mai trist ca noi” apare prima dată în Provincial.