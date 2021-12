Gavrilița promite că în maxim un an artizanii jafului bancar vor ajunge la răcoare

Sunt încrezătoare că în șase luni un an vom vedea și persoane extrădate, dar și progrese semnificative în recuperarea unor active, a declarat premierul Natalia Gavrilița la emsiunea „Moldova în Direct” de la Moldova 1. Ducem o diplomație activă pentru ca aceste persoane să ajungă în căutare internațională. Am vrut să ne asigurăm că în […] Articolul Gavrilița promite că în maxim un an artizanii jafului bancar vor ajunge la răcoare apare prima dată în Bani.md.

