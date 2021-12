Loredana Porcescu a fost desemnată „Cea mai buna sportiva a anului 2021” la Taekwondo WT printre seniori

10:00

Concursul internațional Go Green in the City invită studenții (studentele) să ofere soluții inovatoare pentru problemele de management ale energiei urbane. Anul acesta, finaliștii (finalistele) vor fi invitați (invitate) în Statele Unite, unde vor concura pentru marele premiu – o călătorie în jurul lumii plătită integral sau pentru premiul financiar de 10 mii de euro. Articolul Ești student(ă) pasionat(ă) de identificarea soluțiilor? Participă la concursul internațional Go Green in the City și câștigă o călătorie în jurul lumii plătită integral apare prima dată în #diez.