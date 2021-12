Vinul moldovenesc nu-i mai îmbată pe străini. Livrările s-au comprimat cu aproape 3 mil. USD

16:10

După turbulenţele din ultimii doi ani, 2022 va fi un an mai calm, anticipează economiştii. Însă la finalul anului 2019, când începeau să apară primele anunţuri din Wuhan, China, puţini îşi imaginau că în câteva luni economia mondială va fi răvăşită de o pandemie, scrie The Guardian. Care sunt cele mai mari riscuri pentru anul […] Articolul Ce ne așteaptă în 2022, un an nou fericit sau nu prea? TOP cinci riscuri majore pentru economia mondială apare prima dată în Bani.md.