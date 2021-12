Un ecosistem de o diversitate incredibilă, descoperit sub gheața antarctică

09:50

Jurnal.md se referă la dosarul „Energocom”: „Cred că Dodon va fugi din Republica Moldova”, titrează publicația citându-l pe comentatorul politic, Anatol Țăranu. El este convins că președintele de onoare al socialiștilor, Igor Dodon, s-a lăsat de deputăție pentru a-și croi o cale care i-ar permite să plece din Republica Moldova. „ Are o coadă atât de lungă de încălcări și de crime, că nu are cum să nu stea la pușcărie. El nu în zadar a plecat din Parlament, și-a făcut un motiv, că merge la Moscova, că are obligațiuni”, a spus Anatol Țăranu. Comentatorul politic a amintit de dosarul „Kuliok” și de privatizarea frauduloasă a hotelului „Codru” care a avut loc cu implicarea lui Dodon. „Cetățenii ar trebui să înțeleagă că vor muri în sărăcie și mizerie atâta timp cât astfel de politicieni colindă scena politică moldovenească”, a punctat Anatol Țăranu, citat de Jurnal.md.