VIDEO Campania „De Crăciun, Moldova te așteaptă acasă”! De această dată, învățăm turiștii cum se prepară cornulețele

În primul an de președinție, Maia Sandu a efectuat vizite în 18 raioane ale țării în mai multe localități, iar alte 14 în străinătate, între care Ucraina, Belgia, Franța, Germania, Italia, Polonia, Georgia, SUA, Austria, România. În comparație, la fel primul an de președinție, fostul șef al statului, Igor Dodon, a avut 34 de deplasări […] Articolul DOC Maia Sandu sau Igor Dodon? Cine a cheltuit mai mulți bani pentru vizite în străinătate, în primul an de președinție apare prima dată în Realitatea.md.