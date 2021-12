(FOTO) Dana Rogoz, vacanţă în Thailanda: Am realizat cât de puţini turişti sunt faţă de ultima oară când am fost aici

13:00

Ridichea neagră este o legumă folosită în medicina naturistă din cele mai vechi timpuri. Specialiștii o recomandă mai ales în sezonul rece, datorită conținutului mare de antioxidanți. Rădăcina ei are coaja neagră și miezul alb, cu o aromă puternică, piperată, dar cu multiple beneficii pentru sănătate. Aceasta are în compoziția ei rafanol (esența sulfurată), minerale (potasiu – în cantitate mare, iod, magneziu, sulf, calciu, fosfor, fier, clor, zinc, siliciu), vitamine (A, B1, B2, B3, C, P), fibr...