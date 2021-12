China a interzis tatuajele pentru jucătorii de fotbal. Cei care au deja trebuie să le „îndepărteze”

09:00

Bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah, nu exclude posibilitatea de a candida la funcția de președinte al Republicii Moldova. Vlah spune că, deși n-a luat o decizie oficială în acest sens, legislația Republicii Moldova nu-i interzice de a pretinde la șefia țării. Irina Vlah a menționat că are relații colegiale cu actualul... The post Irina Vlah despre intenția de a candida la prezidențiale: am acest drept appeared first on Portal de știri.