Legislativul a găzduit evenimentul de totalizare a acțiunii ”Parlamentul copiilor – proiecte comunitare”

Stimați colegi, dragi deputați,Ne aflăm la sfârșit de Legislatura a XI-a, la sfârșitul anului 2021.Pentru mine a fost o onoare și o provocare să moderez ședințele Parlamentului. Dacă să facem o retrospectivă, eu zic că 2021 a fost un an bun, noi nu trebuie să căutăm ani răi. A fost un an din care noi ieșim mai căliți, cu lecții învățate. A fost un an în care ne întrebam „Încotro merge Republica Moldova”.