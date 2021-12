FOTO Kim Kardashian a dat lovitura! Cum a câștigat peste un milion de dolari în doar 60 de secunde

15:30

Salvatorii atenționează asupra pericolului de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Astfel, astăzi, 29 decembrie Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a desfășurat aplicații demonstrative de salvare a unei persoane de la înec în urma prăbușirii sub gheața subțire a bazinului acvatic. Simularea a fost transmisă live pe rlive.md Activitatea a avut loc la […] Articolul VIDEO S-a prăbușit sub gheața de pe lacul „La izvor”! Salvatorii ne învață cum să procedăm în astfel de situații apare prima dată în Realitatea.md.