Momentul in care militarul, retinut astazi intr-un dosar de eliberare a certificatelor false de vaccinare, introduce in sistem datele personale ale unor oameni, in lipsa acestora - VIDEO

Momentul in care militarul, retinut astazi intr-un dosar de eliberare a certificatelor false de vaccinare, introduce in sistem datele personale ale unor oameni, in lipsa acestora - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md