Băncile vor putea aplica o marjă maximă de 3% la creditele ,,Prima casă”, din 2022

11:00

După aproape un an de la tentativa de a le scoate din țară, bijuteriile din chihlimbar au fost confiscate în folosul statului, transmite IPN. Tentativa de contrabandă a avut loc în ianuarie 2021. Atunci, un tânăr se îndrepta spre Turcia cu un autocamion cu numere de înmatriculare din Rusia, având... The post Bijuterii din chihlimbar, confiscate la un an de la tentativa de a le scoatere din țară appeared first on Portal de știri.