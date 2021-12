Anul Tigrului de Apă 2022. La ce să se aștepte fiecare zodie din zodiacul chinezesc

17:40

Prețul grâului la finalul anului 2021 are tendințe de creștere puternică. Analiștii estimează că cereala are șanse mari să depășească din nou pragul de 300 de euro pe tonă. Pe sfârșit de an, prețul cerealelor a început din nou să crească. Prețul grâului s-a majorat din nou înainte de Crăciun, sărind de 290 de euro […] Articolul Prețul grâului și porumbului la final de an. Cotațiile pe burse și la fermieri apare prima dată în AgroTV.