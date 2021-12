119 unități antrenate și peste 950 de tone de material antiderapant folosit. Starea drumurilor naționale la ora actuală

18:30

În ajunul sărbătorilor de iarnă, fiecare localitate are un colțișor pe care îl transformă mai mult sau mai puțin într-o poveste adevărată. Evident, elementul principal este pomul de Crăciun. Am adunat brazii din localitățile Moldovei pentru ca să vedem cum arată basmul Crăciunului în țărișoara noastră. Articolul (foto) Brazi din toată Moldova, uniți-vă! Cum arată pomii de Crăciun din întreaga țară în acest an apare prima dată în #diez.