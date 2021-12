Popșoi îi răspunde lui Plîngău, despre „impunitatea PAS pentru slugile lui Plahotniuc”: În evaluarea externă, mecanismul va elimina pe cei care au probleme de integritate, fără dubii

23:00

Fostul Lider al Platformei DA, Andrei Năstate, a primit „interzicerea” de a participa la o emisiunea de la TV8 cu 10 minute înainte de emisie. „Ne-am fi auzit în această țară dacă am fi trăit într-o țară normală, cu libertăți, drepturi. Ne-am fi auzit de la postul de televiziune TV8, cu ceva timp în urmă, nu mai puțin de două săptămâni, am fost invitat la emisiunea domnului Galben. Fiind om responsabil am ajuns cu 10 minute, se pare că sunt interzis”, a spus acesta.