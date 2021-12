Rebelii anunţă reluarea 'temporară' a zborurilor umanitare spre Sanaa

13:00

Antrenorul principal al Clubului de fotbal Sheriff Tiraspol, Iurii Vernidub, este mulțumit de cum a decurs anul 2021, iar principala realizare a echipei din Moldova a fost intrarea în faza grupelor Ligii Campionilor, relatează Noi.md."Vreau să felicit toți susținătorii cu sosirea noului an 2022. 2021 pleacă. Cred că a fost un an minunat. Pentru FC "Sheriff" inclusiv. Am făcut o treabă bună, t