Unii miniștri încă nu au înțeles misiunea pe care o au în fotoliul pe care-l ocupă, spune vicepreședintele fracțiunii parlamentare BCS

18:40

Președintele Maia Sandu face declarații contradictorii legate de faptul dacă o cunoaște sau nu pe fostul său avocat Natalia Moloșag și fost Avocat al Poporului. La interval de câteva săptămâni șeful statului ba spune că nu s-a întâlnit cu această persoană, ba spune că ”poate a avut o întâlnire”. • ”Nu am, nu știu dacă ne-am, sigur nu am discutat pe subiect foarte mult. Poate am avut o întâlnire, dar nu-mi amintesc exact, atunci când am semnat actele ca să mă reprezinte”, a declarat Sandu la 27 d...