Ministrul de Externe de la Chișinău se poartă cu mănuși cu Rusia privind distrugerea munițiilor din regiunea transnistreană

17:00

Cunoscutul interpet de muzică populară, Ion Paladi, a primit premiul pentru excelență în muzică și promovarea valorilor românești în cadrul evenimentului Bucharest Edition Award. „Sunt bucuros și onorat pentru premiul obținut - excelență în muzică și promovarea valorilor românești! O să îl duc la Chișinău și o să-l pun la loc de cinste!”, a scris basarabeanul pe Facebook. Îndrăgostit de folclor încă de când avea 11 ani, maestrul Ion Paladi este asrăzi unul dintre cei mai importanți artiști din Republica Moldova și România. Prin multele sale concerte pe care le susține, reușește să aline dorul de casă. Gala I Success Awards a organizat evenimentul la București, aducând în prim-plan succesul autohton, dar nu numai. Oameni cu istorii fascinante, cu inițativă și cu multe reușite în portofoliu s-au întâlnit în preajma sărbătorilor de iarnă la „Castelul din inima Capitalei”. În cadrul evenimentului, au fost recompensați pentru meritele lor oameni care excelează în domenii precum wellness, beauty, imobiliare, muzică, arte marțiale, social media, construcții, patiserie și cofetărie și modă și parfumerie. CÂȘTIGĂTORII GALEI I SUCCESS AWARDS BUCHAREST EDITION DECEMBRIE 2021 SUNT: Ioana Călin – ,,Best Bridal Designer of the Year” Trușcă Mihai – ,,Best Metal Building System ” – GCM Construct Montaj Dr. Alin Bortolini – ,,Outstanding Achievement in Plastic Surgery’’ Florin Stănică – ,,Best Real Estate Development Company’’ – Militari Rezervelor Enea Lucian Adrian – ,,The Most Promising Real Estate Developer” – Construcsiones ENEA Dr. Diana Laura Bota – ,,Performanță în Estetică Dentară” Dulcinella România – ,,Cea mai Bună Cofetărie Artizanală din România și Moldova” Dan Bordianu – ,,Cel mai Apreciat Magazin Online de Streetwear din România” – DD Secret Monica Anghel – ,,Excelență în Muzică’’ Andreea Bălan – ,,Best Show’’ Maestrul Ion Paladi – ,,Excelență în Muzică și Promovarea Valorilor Românești” Ziad Dannawi –,,Most Popular Oriental Brand’’ – Lelas Perfumes Ruby – ,,Best Pop Artist Performance’’ Mădălina Brîndușescu –,,Excelență în Management” – Beauty Art Aesthetics Radu Ciucă – ,,Performanță și Dedicare în Predarea Artelor Marțiale” – Radu Sensey Academy Christopher Aleo – ,,Best Innovative Banking Solution’’ – iSwiss Bank Elisabeta Vlădescu – Titlul de Specialist Dermopigmentist Daniliuc Mariana – ,,Best Beauty Concept” – Beauty Concept Galați Ela Crăciun – ,,Educație în Parenting’’ Florin Grigore – ,,Performanță în Muzică Populară” Chef Salvo Lo Castro – ,,Best Executive Chef’’ Alin Ciobanu – ,,Best Burger Concept’’ – The Burgr Factory Andra Gogan – ,,Positive Social Media Influence’’ Articolul Ion Paladi, premiu pentru promovarea valorilor românești, la gala I Success Awards Bucharest apare prima dată în InfoPrut.