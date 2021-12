Indemnizația oferită de stat la nașterea copilului ar putea crește de la 1 ianuarie 2022

10:10

Încă un pic și intrăm în noul an. L-a sfârșit toți analizîm ce s-a întâmplat în acest an și ce am dori să facem diferit în viitor. Există câteva reguli de viață pe care o dată cu maturizarea ar trebuie să le învățăm. Noi vă prezentăm câteva dintre ele pentru a te ajuta să îți […] Articolul Ce lecții ar fi bine să ei cu tine în anul 2022 apare prima dată în ea.md.