Bărbat cu buzunarele pline cu droguri, reținut pe o stradă din capitală

Anul acesta, cu ocazia sărbătorilor deiarnă, ne-am dorit ca și copii colaboratorilor FinComBank să simtă magia Crăciunului.Și pentru că apreciem și prețuim angajații noștri, în pragul frumoaselorsărbători, am creat o adevărată festivitate pentru copii și am organizat„Atelierul de Crăciun” în incinta oficiului central FinComBank. Copiii de lamic la mare au făcut cu propriile mânuțe și ajutorul voluntarilor felicitări,decorații de sărbători, brăduți, omuleți de zăpadă, l-au pictat pe Moș Crăciun și alte personaje de sărbători. Și, pentru căam avut mulți doritori, am umplut un întreg etaj cu copii și voluntari, colegiinoștri care au ajutat copii să creeze adevărate opere de artă. La final, învizită a venit Moș Crăciun care a adus în traista lui cadouri pentru toțicopii! Fiecare din ei a avut posibilitatea să discute cu Moșul, să-i spunăpoezii și dorințele pentru anul 2022. De asemenea, copiii au primit în dar și diplomăde participare la „Atelierul de Crăciun” FinComBank.