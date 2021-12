Sute de australieni au primit rezultate false la testul de depistare a COVID-19

08:30

158 de autobuze au fost procurate în anul curent de către municipalitate pentru a suplini Parcul Urban de Autobuze (PUA). În data de 26 decembrie, toate unitățile de transport au fost expuse în PUA. „Într-un an, în Chișinău, am cumpărat autobuze cât în toți anii de la independență", a precizat edilul capitalei, Ion Ceban.