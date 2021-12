Comisia pentru evaluarea performanțelor lui Stoianoglo rămâne fără președinte

09:00

Consiliul de Coordonare al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a aprobat oferirea unui grant în valoare de 16 000 $ pentru primăria orașului Nisporeni. Banii vor fi folosiți pentru împădurirea unei suprafețe forestiere. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Nisporeni Grigore Robu. „Cadouri la final de an și... The post Primăria orașului Nisporeni, câștigătoarea unui grant de 16000 $ oferit de PNUD Moldova appeared first on Portal de știri.