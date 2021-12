Maia Sandu spune că autoritățile urmăresc cu îngrijorare acțiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina

10:40

De data aceasta, Proimobil Vlog a vizitat sediul camerei americane din Moldova. Situația din domeniul mediului de afaceri, schimbările în legislație, lupta împotriva corupției, promovarea intereselor antreprenorilor străini și locali – sunt doar câteva dintre sarcinile pe care le asumă membrii Camerei de Comerț Americane din Moldova. Despre influența pe care o are America asupra [...]