Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă. La ce numere de telefoane poți apela dacă ai nevoie de ajutor

Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener principal al proiectului „Together for a better educational integration of children with special educational need" - „Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale", 2SOFT/1.1/133, informează că, în cadrul activității privind crearea rețelei educaționale transfrontaliere, în perioada mai-iulie 2021, 100 cadre didactice din cele 5 instituții educaționale din municipiul Bălți participante în proiect: Liceul Teoretic „George Coșbuc", Liceul Teoretic „Mihai Eminescu", Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu", Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza" și Școala Primară Nr. 21 „Spiridon Vangheli" au beneficiat de un program de formare constituit din 8 module, după cum urmează: