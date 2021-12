Regizor eutanasiat la 46 de ani; Câștigase numeroase premii, inclusiv la Cannes

10:30

97 de milioane de oameni de pe planetă au căzut sub pragul sărăciei extreme în primul an de pandemie Banca Mondială a estimat că aproximativ 97 de milioane de oameni de pe planetă au căzut sub pragul sărăciei extreme în primul an de pandemie, trăind cu mai puțin de 2 dolari pe zi și în 2021. „La nivel global, creșterea sărăciei care a avut loc în 2020 din cauza Covid încă persistă, iar cazurile induse de Covid în 2021 continuă să fie de 97 de milioane de oameni”, au scris economiștii de la Banca...