Salariul mediu lunar pe economie în 2022 ar urma să crească la 9900 lei, după plata taxelor salariul net va fi de 6300 de lei

07:40

Împaratul Maximian, pe cand se afla in cetatea Nicomidiei, afland de numarul mare de crestini din ea, a pus la cale exterminarea lor in apropierea Praznicului Nasterii Domnului. Imparatul, stiind ca toti crestinii se vor strange in marea biserica din Nicomidia, a poruncit ca biserica sa fie inconjurata de lemne uscate, carora soldatii sa le dea foc.