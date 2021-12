Întâmpină noul an imunizat. Unde vor staționa marți punctele mobile de vaccinare

10:50

Emilian Crețu, alias „Geta”, a decis să-și felicite urmăritorii. Astfel, a venit pe rețelele de socializare cu un colind original și haios, a cărui versuri sunt inspirate din realitățile țării noastre. „Hello, my name is Geta from Moldova și de când nu ne-am văzut, părul nu mi-a mai crescut. Vreau să vă colind și să vă … Articolul video | „Sandu n-are nicio vină, Domn, Domn să-nălțăm, că Dodon e o sc*****”. Emilian Crețu, alias „Geta”, vine cu propriul colind în acest an apare prima dată în ZUGO.