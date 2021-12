De rata de vaccinare anti Covid-19 depinde și calitatea învățământului (Igor Șarov, rectorul USM)

14:00

Gruparea teroristă Statul Islamic (IS) a revendicat responsabilitatea pentru o explozie care a avut loc lângă poarta unui birou de pașapoarte din capitala afgană, Kabul, pe 23 decembrie. IS a făcut anunțul pe 25 decembrie într-o declarație postată pe un cont Telegram. Oficialii talibani au spus că un presupus atentator sinucigaș a fost împușcat de forțele de securitate în timp ce încerca să intre în biroul de pașapoarte. Detaliile incidentului nu au fost clare, dar relatări neconfirmate susțin c...