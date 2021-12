Contracepția masculină: Care sunt cele mai bune metode pentru bărbați și de ce?

21:00

Zilnic consumăm o cantitate nelimitată de produse alimentare. Prin urmare, trebuie să să alegem acele produse care să ne ofere pe lângă echilibru caloric optim și cantitatea cea mai mare și diversă de nutrienți. Iată 11 alimente din întreaga lume considerate cele mai bogate în nutrienți. 1. Somonul Există o diversitate de pești și în calitate de aliment au proprietăți diferite. De exemplu, somonul și alte tipuri de pește gras conțin cantitățile cele mai mari de acizi grași omega-3 care sunt extrem de importante pentru funcționarea optimă a organismului uman. Omega-3 menține starea generală de bine și scade riscul mai multor boli grave. În plus, somonul conține mulți alți nutrienți valoroși. 100 de grame de astfel de produs conține aproximativ 2,2 grame de omega-3, dar și proteine animale de înaltă calitate, vitamine și minerale, inclusiv cantități mari de magneziu, potasiu, seleniu și vitamine B. Cât despre consum, este recomandat să includeți somonul în alimentație 1-2 ori pe săptămână. Este de menționat că potrivit unor studii, persoanele care mănâncă pește gras în mod regulat au risc scăzut de boli de inimă, demență, depresie și multe alte afecțiuni răspândite. Plus la toate, somonul are gust bun și este ușor de gătit. De asemenea, după o porție de somon apare senzația de sațietate, deși consumați puține calorii. 2. Algele marine Pe lângă pește, în mare se găsește multă vegetație. Algele marine sunt printre cele mai hrănitoare produse de mare. Unele specii se găsesc în mâncarea asiatică, de exemplu în sushi unde sunt folosite algele numite nori. Acestea se utilizează pe post de „ambalaj comestibil”. Ceea ce puțini cunosc este faptul că în multe cazuri, algele marine sunt chiar mai hrănitoare decât legumele de uscat. Acestea sunt bogate în minerale precum calciu, fier, magneziu și mangan. Pe lângă aceasta, algele conțin diverși compuși bioactivi, inclusiv ficocianine și carotenoide, unele dintre ele fiind antioxidanți cu proprietăți antiinflamatorii. Algele marine sunt considerate valoroase mai ales pentru conținutul ridicat de iod, un mineral pe care corpul uman îl folosește în producerea hormonilor tiroidieni. Prin urmare, dacă consumați alge marine de câteva ori în lună, corpul va fi asigurat cu cantitatea necesară de iod. În cazul în care nu vă place gustul de alge, acestea se găsesc și sub formă de supliment, drept concentrat în pastile din alge uscate. 3. Usturoiul Usturoiul, pe lângă faptul că oferă gust delicios mâncării, este și el un aliment foarte hrănitor. Acesta este bogat în vitaminele C, B1 și B6, precum și în calciu, potasiu, cupru, mangan și seleniu. De asemenea, usturoiul conține în cantități sporite compuși ai sulfului, cum ar fi alicina, care potrivit unor studii ar avea proprietatea de a scădea tensiunea arterială, precum și nivelul de colesterolului toxic. În plus, consumul de usturoi poate reduce riscul bolilor cardiace și a cancerului, în special cancere de colon și stomac. De asemenea, usturoiul crud are proprietăți semnificative antibacteriene și antifungice. 4. Scoicile Așa cum am menționat și mai sus, multe produse de mare sunt benefice pentru sănătatea omului. Dintre toate, însă, crustaceele par să se evidențieze cel mai mult. De obicei, în consum sunt folosite scoicile ca stridiile, midiile sau moluștele. Scoicile sunt printre cele mai bune surse existente de vitamina B12. De asemenea, sunt încărcate cu vitamina C, diverse vitamine B, potasiu, seleniu și fier. Stridiile sunt și foarte hrănitoare. Doar 100 de grame de produs asigură 600% din norma zilnică de zinc , 200% din norma zilnică de cupru și cantități mari de vitamina B12 și vitamina D. Prin urmare, acestea trebuie consumate mai des. 5. Cartofii Cartofii au conținut sporit de potasiu, magneziu, fier, cupru și mangan. Totodată, aceștia conțin vitamina C și majoritatea vitaminelor B. În plus, cartofii conțin câte puțin din ceea de ce are nevoie organismul uman, iar unele relatări vorbesc despre cazuri când unii oameni s-au alimentat perioade îndelungi doar cu cartofi. Acest aliment oferă senzația de sațietate mult mai sporită decât alte alimente. În plus, dacă cartofii se lasă să se răcească după ce au fost fierți, aceștia formează amidon rezistent care se aseamănă după componență cu fibrele benefice pentru sănătate. 6. Ficatul Istoria spune că strămoșii noștri îndepărtați s-au alimentat în decurs de milioane de ani din vânat. Totuși, în timp, alimentația oamenilor s-a schimbat așa încât, carnea a devenit mai consumată decât măruntaiele. Și se pare că nu e cea mai bună tendință. Oamenii de știință constată că măruntaiele sunt mai bogate în nutrienți decât carnea musculară. Spre exemplu, ficatul. Acest este un organ remarcabil care are funcții legate de metabolism. Acesta are în sarcina sa de a stoca nutrienți importanți pentru restul corpului. Astfel, o porție 100 de grame de ficat de vită conține: Vitamina B12: 1.176% din doza vitală Vitamina B5, vitamina B6, niacină și acid folic: mai mult de 50% din necesarul zilnic Vitamina B2: 201% din necesarul zilnic Vitamina A: 634% din necesarul zilnic Cupru: 714% din doza necesară Fier, fosfor, zinc și seleniu: mai mult de 30% din necesar Proteine animale de înaltă calitate: 29 de grame Prin urmare, dacă consumați ficat o dată pe săptămână vă veți asigura organismul cu cantitățile necesari de nutrienți vitali. 7. Sardinele Sardinele sunt o specie de pește gras. Aceste sunt mici și pot fi consumate întregi. Așa cum sunt folosite în alimentație întregi, cu tot cu organele, este evidentă proprietatea lor hrănitoare. Sardinele conțin câte puțin din aproape fiecare nutrient de care are nevoie de organismul uman. De altfel, ca și în cazul somonului, sardinele sunt bogate în acizi grași omega-3 necesari pentru sănătatea inimii. 8. Afinele Afinele pot fi clasate pe primele poziții în topul celor mai nutritive fructe. Deși nu conțin foarte multe calorii, vitamine și minerale, afinele sunt campioane la conținutul de antioxidanți. Aici se includ antocienii și alți compuși vegetali, unii având capacitatea de a traversa bariera hemato-encefalică așa încât să producă efecte protectoare asupra creierului. Unele studii constată că afinele adăugate în alimentație sunt capabile să îmbunătățească memoria persoanelor în vârstă. Alte studii constată că persoanele obeze cu sindrom metabolic au reușit să mențină tensiunea arterială și colesterolul la nivel optim după ce au consumat afine. Totodată, unele cercetări în laborator sugerează că acest aliment ar scădea din riscul dezvoltării bolilor oncologice. 9. Gălbenușurile de ou Din cauza conținutului sporit de colesterol, gălbenușurile de ou au fost ignorate pe nedrept. Asta pentru că studiile sugerează că colesterolul alimentar nu este ceva ce ar stârni îngrijorare. Atsa dacă consumul este echilibrat. Prin urmare, gălbenușurile de ou se numără printre cele mai hrănitoare alimente din lume. Ouăle întregi sunt atât de hrănitoare încât sunt uneori denumite „multivitaminele naturii”. Iar nemijlocit în gălbenușuri se conțin cantități sporite de vitamine, minerale și diferiți nutrienți puternici. La fel, acestea sunt bogate în luteină și zeaxantină, antioxidanți care protejează ochii și reduc riscul de boli oculare precum cataracta. Ouăle conțin, de asemenea, proteine de înaltă calitate și grăsimi sănătoase. Plus la toate, ouăle sunt ieftine, gustoase și ușor de pregătit. Este recomandat ca atunci când le alegeți să optați pentru cele de casă și mai puțin cele din supermarket. 10. Ciocolata neagră Și ciocolata neagra, care conținut sporit de cacao, este considerată un aliment foarte nutritiv. Acest produs conține fibre, fier, magneziu, cupru și mangan. Dar cel mai mare beneficiu este în conținutul mare de antioxidanți. Studiile demonstrează că ciocolata consumată sistematic îmbunătățește fluxului sanguin, scade tensiunea arterială, reduce colesterolul și îmbunătățește lucrul creierului. În plus, unele studii sugerează că ciocolata în alimentație scade riscul bolilor de inimă. Recomandarea este să vă asigurați că consumați ciocolată neagră cu cel puțin 70% conținut de cacao. Cele mai bune conțin este de 85% cacao. Sănătate Să Aveți! Cuvinte cheie: aliment vitamine antioxidant nutrienti Sursa foto: www.hdwallsource.com Sursa: www.healthline.com