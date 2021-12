Un tânăr de 19 ani din România vrea să revoluționeze piața crypto. Milionar la 19 ani și lansarea FutureCoin

14:50

„Spider-Man: No Way Home" a depășit duminică pragul de 1 miliard de dolari la box office-urile globale – la mai puțin de două săptămâni după ce a apărut în cinematografe. Este pentru prima dată când un film a atins acest prag din 2019, încasând până acum 1,05 miliarde de dolari la nivel mondial.