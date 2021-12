Servicii sociale de vânzare

20:00

Dragă M., Sunt studentă, 22 ani împliniți, dar foarte confuză. De mică am ales să mă ascund de responsabilități, lăsând totul pe spatele celor mai mari. Tehnica aceasta e bună și acum, dar pe mine deja mă pune pe gânduri. Procrastinez până nu mai pot, apoi fac lucrul de izbeliște. Nu înțeleg cuvântul „Trebuie”, există […] The post „Dragă M., procrastinez până nu mai pot, apoi fac lucrul de izbeliște” appeared first on Moldova.org.