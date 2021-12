Top 5 cele mai citite articole pe Moldova.org

18:10

Ana* locuiește într-un sat din raionul Ungheni împreună cu soțul și copiii lor minori. Ea nu este angajată pentru că tot timpul îl dedică îngrijirii copiilor și tatălui ei care stă la pat. O atenție deosebită necesită și unul dintre copii, care are nevoie de terapie și îngrijiri medicale speciale. Ana depinde financiar de soț, […] The post Cum dependența financiară ține în capcană victimele violenței domestice appeared first on Moldova.org.