Уточнения минздрава о ценах на медицинские маски

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Средство будут применять для лечения от коронавируса взрослых и подростков от 12 до 17 лет, пишет korrespondent.net. В Китае одобрили первое в стране комбинированное терапевтическое средство от COVID, которое изготовлено на основе нейтрализующих антител. Об этом сообщает пресс-служба Госуправления по контролю за фармацевтической продукцией КНР. Средство будут применять для лечения от коронавиурса взрослых и подростков […] Сообщение В Китае одобрили препарат против коронавируса на основе антител появились сначала на TV6.