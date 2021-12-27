Уточнения минздрава о ценах на медицинские маски
TVC, 27 decembrie 2021 09:40
В период объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здоровья, защитные маски продаются по закупочным ценам или ценам доставки с применением торговой надбавки, не превышающей 20%. Уточнение сделано Министерством здравоохранения в ответ для IPN в контексте существенной разницы в цене одноразовых защитных масках в разных аптеках страны. Цены могут варьировать от 8 леев за штуку, до […]
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Acum 15 minute
09:40
В период объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здоровья, защитные маски продаются по закупочным ценам или ценам доставки с применением торговой надбавки, не превышающей 20%. Уточнение сделано Министерством здравоохранения в ответ для IPN в контексте существенной разницы в цене одноразовых защитных масках в разных аптеках страны. Цены могут варьировать от 8 леев за штуку, до […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Регуляторы здравоохранения США дали разрешение на выпуск и применение таблеток Paxlovid против COVID-19 Pfizer, пишет The Associated Press. Одобрение произошло тогда, когда в США растет количество случаев, госпитализаций и смертей из-за очередной волны коронавируса, которая может привести к переполнению больниц, передает pravda.com.ua Препарат Paxlovid является пока самым быстрым способом лечения COVID-19 на ранней стадии. Ожидается, […]
20 decembrie 2021
13:50
O nouă ediție a emisiunii Moldova Zi de Zi. Moderatoarea, Victoria Pietraru discută astăzi cu expertul economic, Sergiu Ungureanu despre intenția de majorare a salariilor pentru judecătorii de la Curtea Constituțională, dar și a demnitarilor. În cadrul emisiunii vor fi aprobate și alte subiecte actuale, inclusiv creșterea prețurilor pentru produsele alimentare. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 13.12.2021 появились сначала на TV6.
13:20
O nouă ediție „Oameni pentru Oameni”. A rămas însărcinată la 15 ani și a decedat la numai 32, lăsând în urmă doi copii orfani. Este vorba despre o tânără din orașul Strășeni, pe care destinul a lovit-o crunt, fiind răpusă de o boală crâncenă la ficat. Pentru ca fetițele să nu ajungă la orfelinat, mătușa […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 17.12.2021 появились сначала на TV6.
12:10
Mirele de astăzi, Vladislav, chiar dacă ridică un salariu de 1500 de dolari, mai are mult până a-și îndeplini visul — de a ajunge în lista revistei Forbes. Mai exact, vreo 5 ani, deoarece este convins că-și va atinge scopul pe la 30 de ani. Va ajunge printre bogații lumii deja însurat, aflați în noua […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 18.12.2021 появились сначала на TV6.
12:10
Tatiana a lăsat în urmă un zgârcit și un dependent de jocuri. Astăzi, destinul îi oferă o alegere între un manager IT pasionat de fotografiat, un broker-numerolog și un ecologist ce cochetează cu domeniul „stand-up comedy”. Pe cine va alege studenta de la arte, aflați în noua ediție a proiectului „Hai să ne căsătorim”. Dorești […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 19.12.2021 появились сначала на TV6.
12:00
Мужчина прибыл в больницу в тяжелом состоянии после того, как поджег себя. Инцидент произошел сегодня утром в селе Ермоклия в районе Штефан-Водэ, сообщает eNews. По данным полиции, предварительно было установлено, что 58-летний потерпевший облил себя бензином и поджег. Он был срочно доставлен в районную больницу Штефан-Водэ в тяжелом состоянии и госпитализирован в реанимационное отделение. Пострадавшему […] Сообщение Штефан-Водэ мужчина поджег себя появились сначала на TV6.
16 decembrie 2021
23:30
Всемирная организация здравоохранения может признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в первом квартале 2022 года, заявил в интервью RT глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге, пишет РИА Новости. Специалист подчеркнул, что сфера здоровья в целом должна быть вне политики и страна происхождения препарата не имеет значения. Он отметил, что в октябре Российский фонд прямых […] Сообщение В ВОЗ назвали сроки одобрения «Спутника V» появились сначала на TV6.
13 decembrie 2021
22:00
Лидер Партии национального единства Октавиан Цыку объявил, что сложит свой мандат председателя после того, как Политическое бюро формирования потребовало его отставки. Сообщение Октавиан Цыку объявил о сложении с себя мандата председателя ПНЕ | VIDEO появились сначала на TV6.
14:10
Новый выпуск программы «Кишиневский городовой»: знакомимся с историей, которая многие годы была скрыта под землей, но благодаря археологам – оказалась на поверхности. О резиденции, в которой вероятно жил Гавриил Бэнклеску-Бодони, его вкладе в развитие Кишинева, а также о том, как выглядел город во времена митрополита. Сообщение КИШИНЁВСКИЙ ГОРОДОВОЙ — БОДОНИ | 11.12.2021 появились сначала на TV6.
14:10
O nouă ediție „Oameni pentru Oameni». 12 copii din raionul Șoldănești ar fi putut rămâne fără mamă din cauza unui accident rutier. Coliziunea produsă le-a schimbat radical viața membrilor familiei. Cum înfruntă cu toții obstacolele vieții, aflați din emisiune. Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 10.12.2021 появились сначала на TV6.
14:00
Candidatul Partidului ”ȘOR” pentru funcția de primar al municipiului Bălți, Marina Tauber a fost exclusă din cursa electorală, iar CEC a suspendat și turul doi de scrutin. Deciziile au stârnit diverse reacții în societate. Și misiunea de observare Promo-LEX și-a exprimat dezacordul cu privire la aceste decizii și spune că legislația electorală nu prevede amânarea […] Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 06.12.2021 появились сначала на TV6.
12:40
Tânăra mămică și angajata unei fabrici de biscuiți, astăzi va avea de ales dintre un bibliotecar cu aptitudini de scriitor, un meșter iscusit și un cofetar cu corp sportiv și bine sculptat. Cine va învinge în bătălia pentru inima Svetlanei, aflați în noua ediție a proiectului „Hai să ne căsătorim”. Dorești să participi la Hai […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 12.12.2021 появились сначала на TV6.
12:30
Eroina de astăzi, Ana Maria, recunoaște că este foarte credulă și naivă, lucru care a împiedicat-o deseori în viață. Prima relație de dragoste s-a terminat, atunci când a venit acasă prea devreme, unde și-a găsit soțul în brațele amantei. De această dată, așteaptă surprize plăcute de la cei trei miri. Cui îi va reuși s-o […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 11.12.2021 появились сначала на TV6.
11 decembrie 2021
12:00
Метеорологи предупредили о возможности торнадо в ряде округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс, пишет korrespondent.net. В американском городе Эдвардсвилл (штат Иллинойс) мощный торнадо частично разрушил склад компании Amazon. Под завалами могут находиться от 50 до 100 человек, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные власти в субботу, 11 декабря. На месте происшествия работают […] Сообщение Торнадо разрушил склад Amazon в США появились сначала на TV6.
9 decembrie 2021
13:20
В Китае одобрили первое в стране комбинированное терапевтическое средство от COVID, которое изготовлено на основе нейтрализующих антител. Об этом сообщает пресс-служба Госуправления по контролю за фармацевтической продукцией КНР. Средство будут применять для лечения от коронавиурса взрослых и подростков от 12 до 17 лет. Регистрацию препарата, который изготовляют в виде раствора для инъекций, подала пекинская компания […] Сообщение В Китае одобрили препарат против коронавируса на основе антител появились сначала на TV6.
12:20
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 10 декабря, передает Sputnik. Так, 95-й бензин подешевеет на семь банов, цена опустится до 20,04 лея за литр. Цена на дизтопливо снизится на девять банов – до 17,12 лея за литр. Отметим, что на протяжении нескольких […] Сообщение НАРЭ опубликовало цена на топливо в Молдове появились сначала на TV6.
8 decembrie 2021
22:40
Средство будут применять для лечения от коронавируса взрослых и подростков от 12 до 17 лет, пишет korrespondent.net. В Китае одобрили первое в стране комбинированное терапевтическое средство от COVID, которое изготовлено на основе нейтрализующих антител. Об этом сообщает пресс-служба Госуправления по контролю за фармацевтической продукцией КНР. Средство будут применять для лечения от коронавиурса взрослых и подростков […] Сообщение В Китае одобрили препарат против коронавируса на основе антител появились сначала на TV6.
22:20
«Молдовагаз» работает над тем, чтобы не повторилась ситуация с задержкой перевода платежу «Газпрому», поэтому ежедневно переводит российскому концерну часть средств, заявил РИА Новости глава молдавской компании Вадим Чебан. «У нас срок оплаты до 20 декабря, работаем для того, чтобы ситуация не повторилась. Мы каждый день перечисляем деньги «Газпрому», — сказал Чебан. В министерстве инфраструктуры сообщили […] Сообщение В «Молдовагазе» заявили, что ежедневно платят «Газпрому» за поставки появились сначала на TV6.
14:00
Двенадцать автомобилей и автобус получили серьезные повреждения в результате ДТП, которое произошло 9 декабря около 13:40 на улице Василе Александри в столице. По словам свидетелей, несколько человек были доставлены в больницу. У автобуса отказали тормоза. Видео группы ГБМ Город без маршруток Новость дополняется. Сообщение ДТП в столице: У автобуса отказали тормоза и он протаранил 12 авто появились сначала на TV6.
6 decembrie 2021
12:20
Знакомьтесь, Екатерина Дидык. Родилась 29 марта 1988 года. В 2008 году получила свой первый диплом Нутрициолга на кафедре профилактической медицины в Москве. В 2010 году окончила факультет психологии в Международном независимом Университете. Прошла 15 обучающих программ и курсов по натуропатии и саногенезу в различных странах СНГ. В 2019 году получила сертификат коуча Эриксоновского университета. На […] Сообщение ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ | ЕКАТЕРИНА ДИДЫК появились сначала на TV6.
12:10
„Tatăl copiilor a vrut să ne calce cu tractorul!» Este mărturia unei mame din raionul Nisporeni, care timp de 13 ani a fost victima violenței domestice. Pentru că nu a mai rezistat, femeia și-a luat cei trei copii și a plecat. Unde se adăpostesc la moment cu toții și cum va explica bărbatul acuzațiile care […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 05.12.2021 появились сначала на TV6.
12:10
Новый выпуск программы «Кишиневский городовой»: о прошлом, настоящем и будущем национальной филармонии. О том, что безвозвратно унес пожар, что удалось спасти и восстановить и как, те, кто считал филармонию вторым домом переживают ее потерю. Сообщение КИШИНЁВСКИЙ ГОРОДОВОЙ — ФИЛАРМОНИЯ | 04.12.21 появились сначала на TV6.
12:00
Natalia a făcut cunoștință cu fostul ei soț de pe când erau studenți. Au trăit împreună 35 de ani fericiți, dar o boală incurabilă i-a despărțit. În prezent, este deschisă pentru o nouă relație. Știe că nimeni nu este ideal, de aceea nu-și dorește decât un suflet pereche alături pentru susținere reciprocă. Dacă îi va […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 04.12.2021 появились сначала на TV6.
10:40
Сообщение LIVE | Briefing de presă susținut de către deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber появились сначала на TV6.
3 decembrie 2021
18:10
Православная церковь Молдовы сообщила 3 декабря, что отстранила священника Геннадия Валуцу от служения и лишила его сана. Как отмечается в приказе, подписанном митрополитом, Валуцу обвинили в физическом насилии и других нарушениях, пишет newsmaker.md. «Согласно решению церковного суда, вас обвиняют в физическом насилии по отношению к членам семьи, манипулятивном и неадекватном для священнослужителя поведении и в […] Сообщение Священника Валуцу лишили сана и отстранили от служения. За что? появились сначала на TV6.
1 decembrie 2021
18:50
Фьючерсы на кофе на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке достигли цены в 2,46 доллара, самой высокой за десятилетие, пишет korrespondent.net. Цена на кофе на Межконтинентальной бирже достигла максимума с 2011 года. Об этом сообщает СNBC. Отмечается, что по итогам торговой сессии в понедельник стоимость контрактов на кофе на декабрь составила 2,34 доллара за фунт. Фьючерсы на […] Сообщение Цена на кофе достигла 10-летнего максимума появились сначала на TV6.
30 noiembrie 2021
23:40
Россия вводит 2-недельный карантин для въезжающих из стран с высоким риском заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщали главный санитарный врач России Анна Попова, пишет INTERFAX.RU. Глава Роспотребнадзора отметила, что c большинством стран, где обнаружен штамм «омикрон», пока не возобновлено регулярное авиасообщение, и «граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам не посещать высокорисковые регионы». […] Сообщение РФ из-за «омикрона» ограничит срок действия ПЦР и введет карантин при въезде появились сначала на TV6.
29 noiembrie 2021
18:20
Новый выпуск программы «Кишиневский городовой» с Лена Виговская: Тайны старообрядчества, скрытые в старейшем здании столицы – Мазаракиевской церкви. Об истории и судьбе храма, уникальных вековых книгах староверов, и, конечно, особенностях одной из древнейших ветвей православия. Сообщение КИШИНЁВСКИЙ ГОРОДОВОЙ | МАЗЕРАКИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ появились сначала на TV6.
17:30
O nouă ediție a emisiunii Moldova Zi de Zi. Moderatoarea, Victoria Pietraru discută astăzi cu expertul economic, Gheorghe Costandachi și politologul — Ian Lisnevschi despre proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2022, aprobat de Guvern. În cadrul emisiunii vor fi aprobate și alte subiecte actuale. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 22.11.2021 появились сначала на TV6.
16:20
O nouă ediție „Oameni pentru Oameni”. Din cauza mai multor credite luate de la bănci pentru concubinul său, o mamă a 3 copii din raionul Strășeni, a căzut în patima alcoolului și a fost privată de drepturile părintești. Sora mai mare i-a luat pe frații săi de la orfelinat, însă nu-i poate crește în liniște, […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 26.11.2021 появились сначала на TV6.
15:00
Anastasia, mireasa de astăzi, este dansatoare și e foarte talentată. Are și propriul show-balet. În ciuda faptului că fostul soț a înșelat-o cu propria cumnată, ea nu și-a pierdut cumpătul și a reușit să asigure o copilărie fericită celor două fiice ale sale. Dacă va reuși Anastasia să găsească un bărbat, în care să poată […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 28.11.2021 появились сначала на TV6.
12:10
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные с 30 ноября, пишет Sputnik. Так, 95-й бензин подешевеет на 12 банов, цена опустится до 20,90 лея за литр. Цена на дизтопливо снизится на 14 банов – до 17,97 лея за литр. Отметим, что на протяжении нескольких месяцев […] Сообщение НАРЭ опубликовало цена на топливо появились сначала на TV6.
28 noiembrie 2021
14:20
Большинство швейцарцев поддерживают ковидное законодательство, однако напряженность в обществе нарастает, пишет korrespondent.net. В Швейцарии в воскресенье, 28 ноября, проходит референдум о правовых основах COVID-сертификатов. Его участникам предложено выразить отношение к уже введенным санитарным пропускам с QR-кодами, которые выдают на основе «правила 3G» – сокращение от genesen, geimpft, getestet (переболел, привит, протестирован). Такие пропуска необходимы, в […] Сообщение Швейцария проводит референдум о COVID-сертификатах появились сначала на TV6.
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