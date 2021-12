Cât rezistă ouăle de țară în frigider: Cum testezi prospețimea lor

14:40

Aronia (Aronia melanocarpa) este un arbust fructifer al familiei Rosaceae, originar din America de Nord, unde creste spontan in apropierea padurilor, in zone cu soluri umede, mlastinoase. Aronia a intrat in atentia cultivatorilor datorita continutului ridicat in antioxidanti si de vitamine din fructe, ce au efecte benefice asupra organismului. Pe langa cultivarea in scop alimentar, aronia […] Articolul Idei de afaceri mici: Cum cultivăm aronia apare prima dată în AgroTV.