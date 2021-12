Horoscop 27 decembrie: Taurii au parte de surpriză în dragoste, iar Capricornii se resimt după masa de Crăciun

13:30

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezenta eșecurile și realizările după un an de la preluarea mandatului de preşedinte. „Acest an a fost cu bune și cu mai puțin bune, a fost un an în care s-au produs schimbări majore pentru că în acest an împreună cu cetățenii noi am reușit să alungăm de la guvernare mulți oameni corupți care de-a lungul timpului și-au bătut joc de popor”, a declarat Sandu, la Bună Seara de la Moldova 1.