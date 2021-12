Migrenele, a treia cea mai des întîlnită afecțiune din lume

23:00

Mierea este un aliment dulce, lichid siropos produs natural de catre albine ca hrana pentru ele insele. Culoarea aurie si gustul delicios sînt inconfundabile.Dupa ce albinele culeg nectarul de la o floare, il amesteca cu produse chimice din saliva lor pentru a rezulta mierea. Albinele zboara inapoi in stup si-l pastreaza in celulele fagurilor.Excesul de umiditate este inlaturat din miere c