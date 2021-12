28 de migranţi morți au fost găsiți pe o plajă din Libia, după ce barca lor s-a scufundat în larg

23:00

Aproximativ 40% dintre persoanele care s-au îmbolnăvit și vindecat de Covid-19 suferă de sechele care durează mai mult de șase luni de la vindecare, conform unui studiu al Clinicii Universitare din Mainz, care încearcă să obțină noi informații cu privire la sindromul așa-zis „Long Covid”. Potrivit cercetătorilor Clinicii Universitare din... The post 40% dintre persoanele care s-au vindecat de Covid-19 suferă de sechele de lungă durată. Care sunt simptomele (studiu) appeared first on Portal de știri.