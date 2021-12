14 accidente rutiere, înregistrate în ultimele 24 de ore: 24 persoane, traumate

21:50

Primul an de mandat al Maiei Sandu a fost unul destul de controversat. O spune juristul Pavel Midrigan, potrivit căruia, în campania electorală, șeful statului a venit cu multe promisiuni exagerate, care au dus în eroare cetățenii. Comentatorul politic, Anatol Țăranu spune însă că șeful statului are multe reușite de la preluarea puterii. De cealaltă parte, analistul politic Corneliu Ciurea susține că Sandu nu prea are cu ce se lăuda de când e la cârma țării, menționând că sloganul ”Vin vremuri bune pentru țara noastră”, a fost doar un element de PR, valabil în campania electorală.