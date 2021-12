3 acțiuni sănătoase pe care întreprinzi ca să alungi tensiunea în perioada sărbătorilor 

10:40

Un copil la 6 ani merită să se joace cu prietenii lui să meargă la grădiniță sau la școală și să învețe poezii, din păcate Ion Panfili are parte de in alt scenariu. Micuțul a primit un diagnostic dur – tumoare la cap. Din păcate, boala este destul de avansată și trecerea timpului este în […] Articolul La doar 6 ani luptă cu o tumoare la cap! Ion Panfili are nevoie urgent de ajutorul nostru apare prima dată în ea.md.