Știri NTV Moldova 24 decembrie 2021

Premierul Natalia Gavrilița susține că salariul de 16 mii de lei nu îi ajunge, cheltuielile reale sunt mai mari și din această cauză ea trăiește din economiile făcute în perioada, cât muncea peste hotare. Declarația a fost făcută la un post privat de televiziune. • "Eu am economii, ca și foarte mulți care au curajul să vină în serviciu public, trăiesc, inclusiv din aceste economii. Am o pasiune pentru sectorul public și dacă vă uitați în CV meu, de fiecare dată, am lucrat în străinătate, am pus...