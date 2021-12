Maia Sandu: Împreună putem schimba în bine țara noastră

Pe 24 decembrie 2020, datorită votului dumneavoastră, am fost învestită în funcția de Președinte al Republicii Moldova. Împreună, am reușit multe lucruri bune în acest an, dar am avut parte și de momente dificile – a declarat Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, informează TRIBUNA. Potrivit spuselor sale, facturile și prețurile, majorate din cauza pandemiei și […]

