Cel puțin 16 oameni au murit, după ce o ambarcațiune cu migranți s-a scufundat în Marea Egee

14:30

Era in decembrie, anul 1947, cand mama mea si cu mine sarbatoream ca și in alte dăți o seara de Crăciun în ospitaliera casa a familiei noastre cu Mihail si Elena (Lily) Jora. Ca de obicei nu era multa lume prezenta, erau doar familia, prieteni, apropiati si copii. In salon era un brad mare de Craciun, impodobit cu globuri, peteala, lumanari, ingerasi, bomboane, nuci poleite, fructe uscate si parfumate, podoabe alese de Lily cu grija si cu gust, maiestrite unele chiar de mana ei. Lumanarile erau...