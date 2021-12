Unde poți savura un ceai sau vin fiert în capitală? Lista tuturor Târgurilor de Crăciun din Chișinău

10:20

Crăciunul se bucură de o pregătire specială încă din ziua premergătoare acestei sărbători, cunoscută sub numele de Ajunul Crăciunului. De la aranjarea mesei din seara de Ajun, la pregătirea covrigilor și a turtelor și împodobirea bradului, toate aceste obiceiuri sunt transmise de la an la an, din generație în generație, în special la sate, unde …