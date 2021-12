Sărbătorile de iarnă sunt speciale. Primește magia Revelionului și a Crăciunului

10:00

În preajma sărbătorilor de Revelion și Crăciun, când toată lumea crede în minuni, oricine poate deveni magician pentru un copil, care are nevoie de un miracol. Organizația obștească „Primăvara care ne unește”, pentru al cincelea an consecutiv organizaează acțiunea caritabilă „Magia din cutia pentru pantofi”. Scopul campaniei este de a aduce zâmbete pe fața copiilor. […] Сообщение «Magia din cutia pentru pantofi». Fii Moș Crăciun pentru un copil, care are nevoie de un miracol появились сначала на BTV.